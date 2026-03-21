Tragedia en el fútbol amateur: un hombre murió tras descompensarse en la cancha

La víctima, de unos 50 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Independencia, donde falleció minutos después. Investigan las causas del deceso.

Hoy 22:16

Un trágico episodio conmocionó al ambiente del fútbol amateur luego de que un hombre muriera tras descompensarse durante un partido disputado en el predio de Obras Sanitarias. La víctima fue identificada como Carlos “Charly” Kunst, de aproximadamente 50 años.

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El hecho ocurrió en medio del encuentro, cuando el jugador se descompensó repentinamente y cayó al suelo, generando momentos de desesperación entre compañeros y espectadores que se encontraban en el lugar. Según relataron testigos, la asistencia fue inmediata y se intentó auxiliarlo mientras se organizaba su traslado.

Ante la gravedad de la situación, Kunst fue llevado de urgencia al Hospital Independencia, donde ingresó en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después.

Las circunstancias que derivaron en la descompensación están siendo analizadas por las autoridades, que buscan determinar las causas del deceso. El hecho generó profundo pesar entre quienes compartían la actividad deportiva con la víctima y reavivó la preocupación por la asistencia médica en eventos amateurs.

Kuntz fue jugador de la primera división del club Mitre, por lo que desde la institución lamentaron su fallecimiento en redes sociales y enviaron sus condolencias a sus seres queridos.