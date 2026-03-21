Escapaban de motochorros, chocaron y están en estado crítico en Quilmes

Una pareja de jóvenes fue perseguida por delincuentes y sufrió un violento accidente. Ambos permanecen internados en grave estado y buscan testigos para identificar a los agresores.

Hoy 20:47

Una dramática secuencia de inseguridad tuvo lugar en Quilmes, donde una pareja de jóvenes que intentaba escapar de un intento de robo protagonizó un violento accidente que los dejó en estado crítico. El hecho ocurrió durante la medianoche y generó conmoción entre vecinos y familiares.

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Las víctimas fueron identificadas como Brian Paniagua, de 21 años, y Zamira Roldán, de 22, quienes habían salido a realizar una compra cuando fueron interceptados por dos motochorros. Según relataron allegados, los delincuentes comenzaron a perseguirlos con claras intenciones de robo, desatando una situación desesperante.

El episodio se registró sobre la avenida Felipe Amoedo, en las inmediaciones de Calchaquí, y finalizó en la intersección con Antonio Roca. En medio de la persecución, los agresores se acercaron peligrosamente a la motocicleta, lo que provocó que la pareja perdiera el control del vehículo y cayera violentamente al asfalto.

Tras el impacto, los delincuentes huyeron del lugar sin asistir a las víctimas. Vecinos de la zona fueron quienes acudieron rápidamente para brindar ayuda y dar aviso a la Policía y al SAME, que trasladó de urgencia a ambos jóvenes a centros de salud.

Roldán permanece internada en el Hospital Iriarte de Quilmes con múltiples lesiones de gravedad, entre ellas traumatismos pulmonares, fracturas y una herida profunda en una de sus piernas. Por su parte, Paniagua fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande, donde se encuentra en estado crítico tras sufrir una fractura de cráneo.

En un primer momento, la causa fue caratulada como lesiones culposas, pero con el avance de la investigación se confirmó que el hecho estuvo vinculado a un intento de robo. Por ello, la fiscalía interviniente recaratuló el expediente como tentativa de robo y trabaja para identificar a los responsables.

En ese marco, los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia. Hasta el momento, solo se obtuvieron imágenes parciales que muestran la caída de la pareja y el paso de otra motocicleta, pero no el inicio de la persecución.

Mientras tanto, familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales para pedir colaboración de testigos que puedan aportar información o registros que ayuden a esclarecer el hecho. También difundieron mensajes solicitando cadenas de oración por la recuperación de los jóvenes.

La investigación continúa abierta, en medio de la preocupación por el delicado estado de salud de las víctimas y el reclamo de justicia para dar con los autores del violento episodio.