Tragedia y dolor: un niño murió ahorcado con la soga de una hamaca que había armado en su casa

Ocurrió en la localidad de Nueva Francia. El menor se habría enredado con la cuerda de tal forma que la hamaca se convirtió en una trampa mortal que le provocó su asfixia.

Hoy 07:24

Según informaron fuentes policiales, el episodio tuvo lugar en el patio de la vivienda familiar, cuando el menor se encontraba jugando al parecer solo, en horas de la tarde del jueves último.

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De acuerdo con el testimonio de su madre, el niño habría improvisado una hamaca utilizando una soga atada a un árbol. En circunstancias que aún se investigan, el menor se habría enredado con la cuerda de tal forma que la hamaca se convirtió en una trampa mortal que le provocó su asfixia.

Tras advertir la situación, familiares lo trasladaron de urgencia al hospital de la ciudad de Loreto. Sin embargo, el niño ingresó ya sin signos vitales y, pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, no fue posible salvarle la vida.

El caso generó profunda consternación entre vecinos y allegados ante la dolorosa e inesperada noticia.

Las autoridades trabajan para esclarecer con precisión lo ocurrido, aunque todo indicaría que se trató de un accidente. El fiscal de turno solicitó que se lleven a cabo las diligencias pertinentes para esclarecer este caso que dejó a una familia destrozada.