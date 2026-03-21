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Preocupación: hallaron a una joven en coma alcohólico en la calle

Añatuya. Fue hallada desvanecida en la zona del Ferrocarril. Personal policial y salud intervinieron de urgencia para salvarle la vida.

Hoy 15:10

Lo que comenzó como una salida terminó en una situación límite. Minutos después de las 6 de la mañana de este sábado, el personal de Prevención de la Departamental 13 se topó con una escena preocupante en la intersección de Pasaje Lateral Ferrocarril y Avenida Dumas: una joven de 20 años yacía inconsciente en la vía pública.

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Al acercarse, los efectivos confirmaron que la mujer presentaba signos de una grave intoxicación etílica, encontrándose en un aparente estado de coma alcohólico. Según relataron testigos en el lugar, la joven había ingerido bebidas alcohólicas en exceso hasta perder el conocimiento por completo.

En el sitio se encontraba un familiar, quien la identificó como vecina del barrio Triángulo.

Ante la falta de respuesta de la víctima, se solicitó de inmediato la Ambulancia Municipal.

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La joven fue ingresada de urgencia al Hospital Zonal, donde el médico de guardia inició las maniobras de estabilización. Actualmente permanece bajo observación médica con pronóstico reservado.

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