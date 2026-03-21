Tiziana Ingratta representará a la Argentina en un certamen internacional en Punta Cana

La modelo santiagueña fue seleccionada por Team Turismo Universal Argentina y competirá en mayo. Además del modelaje, impulsa un proyecto social de rescate animal y planea estudiar Arquitectura.

Hoy 23:46

La modelo santiagueña Tiziana Ingratta fue elegida para representar a la Argentina en un certamen internacional de belleza que se llevará a cabo en Punta Cana durante el mes de mayo. La joven forma parte del Team Turismo Universal Argentina y logró su lugar tras superar distintas instancias de selección.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo exclusivo con Diario Panorama, Tiziana contó que su camino comenzó a través de un casting virtual. “En mayo voy a representar al país a nivel internacional en Punta Cana. Aquí en Santiago no hay un provincial del Team Santiago del Estero, pero me he presentado al casting virtual para la provincia en el cual he quedado seleccionada después de pasar por diferentes instancias”, explicó.

La modelo también destacó el proceso de formación que atravesó desde su selección. “Desde el provincial hasta la final de noviembre hemos tenido diferentes clases de oratoria, pasarela, maquillaje y peinados”, detalló, subrayando la preparación integral que implica este tipo de competencias.

Más allá del modelaje, Tiziana proyecta su futuro en el ámbito académico y social. “Voy a estudiar Arquitectura y aparte tengo un proyecto social que se basa en rescatar animales, de todo tipo, no solamente perritos”, señaló, mostrando su compromiso con distintas causas.

Finalmente, la joven remarcó la importancia del aprendizaje en este camino. “Se disfruta el proceso, esto de aprender, de ver cómo es todo este universo, eso es lo más interesante. Se disfruta mucho y uno se da cuenta de que todos los días se aprende algo nuevo”, concluyó.

De esta manera, Tiziana Ingrata se prepara para representar al país en un escenario internacional, llevando consigo no solo su formación en el modelaje, sino también sus proyectos personales y sociales.