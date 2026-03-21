En vivo. River intentará ratificar su levantada visitando a Estudiantes de Río Cuarto

El Millonario se presenta en Córdoba buscando su tercera victoria consecutiva en el Torneo Apertura.

Hoy 17:50

River Plate visitará este domingo desde las 17.45 a Estudiantes de Río Cuarto por la 12ª fecha del Torneo Apertura, en el estadio Estadio Antonio Candini.

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará prolongar su buen momento, mientras que el conjunto cordobés necesita sumar con urgencia para mejorar su delicada situación en las tablas.

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