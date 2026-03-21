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Independiente BBC cierra la fase regular en Tucumán a la espera de conocer su rival

El elenco santiagueño, ya clasificado a playoffs, visita esta noche a Estudiantes.

Hoy 07:15

Independiente BBC disputará este viernes su último partido de la fase regular de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet, cuando visite desde las 21 a Estudiantes de Tucumán.

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El conjunto santiagueño afronta este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a los playoffs.

Un cierre con confianza

Independiente llega en un buen momento tras conseguir tres victorias consecutivas, dos de ellas como local ante Colón de Santa Fe y Villa San Martín, resultados que le permitieron sellar su boleto a la postemporada.

El equipo dirigido por Fernando Rivero ya tiene asegurado el puesto 12, independientemente del resultado que obtenga en Tucumán.

A la espera del rival

Con la clasificación ya confirmada, el principal objetivo del conjunto santiagueño será conocer qué equipo finalizará en la quinta posición, ya que ese será su rival en la próxima instancia.

Más allá de no tener presión desde lo numérico, Inde intentará cerrar la fase regular con una nueva victoria para llegar con confianza a los playoffs y extender su buen presente.

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