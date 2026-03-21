Arsenal y Manchester City definen al nuevo campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra

El encuentro será este domingo a las 13:30, en el mítico Estadio de Wembley.

Hoy 07:15

Arsenal FC y Manchester City FC disputarán este domingo la final de la EFL Cup 2025/26, en un encuentro que promete emociones y que tendrá como escenario el histórico Estadio de Wembley.

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El partido comenzará a las 13.30 (hora de Argentina), será televisado por ESPN y Disney+ Premium, y contará con el arbitraje del inglés Peter Bankes.

Arsenal va por una temporada histórica

El equipo dirigido por Mikel Arteta atraviesa un gran presente y sueña con una temporada consagratoria. Actualmente lidera la Premier League, torneo que no conquista desde hace 22 años, y además se encuentra en los cuartos de final de la UEFA Champions League y de la FA Cup.

En su camino a la final de la Copa de la Liga, los Gunners eliminaron a Port Vale FC (2-0), Brighton & Hove Albion (2-0), Crystal Palace FC (8-7 por penales) y Chelsea FC (4-2 en el global).

Además, vienen de dejar en el camino al Bayer Leverkusen en los octavos de final de la Champions.

El Arsenal buscará su tercer título en esta competencia, tras los obtenidos en 1987 y 1993.

Manchester City quiere volver a festejar

El presente del equipo de Pep Guardiola es más irregular. Los Citizens solo ganaron uno de sus últimos cinco encuentros y además quedaron relegados en la Premier League, donde están a nueve puntos del Arsenal.

A esto se suma la reciente eliminación en la Champions League a manos del Real Madrid, que se impuso por 5-1 en el global.

En su recorrido hasta la final, el City superó a Huddersfield Town (2-0), Swansea City (3-1), Brentford FC (2-0) y Newcastle United (5-1 en el global).

El Manchester City intentará conquistar su noveno título en esta competencia, donde es el segundo club más ganador, solo por detrás de Liverpool FC, que posee 10 trofeos.

La final en Wembley definirá al nuevo campeón en un duelo que enfrentará al equipo más sólido del momento contra un gigante que buscará recuperar protagonismo.