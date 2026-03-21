El Atlético de los argentinos visita al Real en un imperdible clásico de Madrid

El Merengue pelea el título y el Colchonero busca afianzarse en zona de Champions en un duelo de alto voltaje.

Hoy 07:15

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo desde las 17.00 por la fecha 29 de LaLiga, en el estadio Estadio Santiago Bernabéu.

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Ambos equipos llegan en alza tras clasificarse a los cuartos de final de la UEFA Champions League luego de superar a rivales de la Premier League.

Real Madrid, enfocado en el doblete

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti viene de eliminar con autoridad al Manchester City con un global de 5-1.

En la ida, el Merengue se impuso 3-0 con un triplete de Federico Valverde, mientras que en la revancha ganó 2-1 con un doblete de Vinícius Júnior.

En la próxima instancia enfrentará al Bayern Múnich, con la ida en Madrid y la vuelta en Alemania.

En LaLiga, Real Madrid marcha segundo con 66 puntos, a cuatro del líder FC Barcelona, por lo que una victoria en el clásico sería clave en la pelea por el campeonato.

Atlético, con la mira en las copas

El conjunto de Diego Simeone también avanzó en la Champions tras dejar en el camino al Tottenham Hotspur con un global de 7-5.

Ahora deberá medirse ante el Barcelona en cuartos de final, definiendo la serie en el Estadio Metropolitano.

En el torneo local, el Atlético suma 57 puntos y se ubica tercero, ya lejos de la lucha por el título pero bien encaminado a asegurar su clasificación a la próxima Champions.

Además, el 18 de abril disputará la final de la Copa del Rey frente a Real Sociedad, con la ilusión de volver a conquistar un título nacional tras su última consagración en LaLiga 2020/21.

Datos del partido

Hora: 17.00

TV: ESPN

Estadio: Santiago Bernabéu