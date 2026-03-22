Termas de Río Hondo se prepara para un clima moderado: condiciones agradables hoy Domingo 22 de marzo de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima moderado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días incluye lluvias y temperaturas en ascenso.

Hoy 08:11

En Termas de Río Hondo, la jornada de hoy se presenta parcialmente nublada, ideal para disfrutar del aire libre. La temperatura actual es de 19.2 °C, con una sensación térmica similar, lo que brinda un ambiente agradable para los termenses.

La humedad en la región es del 83%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa en algunos momentos del día. El viento sopla desde el este a 6.8 km/h, aportando algo de frescura a la calidez de la jornada.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17.4 °C y la máxima alcance los 22.8 °C. Estos valores son perfectos para actividades al aire libre, ya que se prevé que las condiciones climáticas sean bastante agradables para los termenses.

Sin embargo, el pronóstico para mañana, lunes 23 de marzo, indica que se podrán registrar lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas que variarán entre los 18.9 °C y los 25.7 °C. Los termenses deben estar preparados para un cambio en el clima, que podría afectar sus planes al aire libre.

Finalmente, el martes 24 de marzo, se anticipa un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 15.9 °C y 26.1 °C. A medida que la semana avanza, las condiciones mejorarán, ofreciendo oportunidades para disfrutar del buen tiempo.