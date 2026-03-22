Hallaron muerto a un hombre que estaba desaparecido desde hace casi 50 días

El cuerpo de Bernabé Navarro, de 82 años, fue encontrado en una zona rural de Chaco. La causa fue caratulada como homicidio y hay dos detenidos.

Hoy 08:29

Casi cincuenta días transcurrieron desde la última vez que Bernabé Navarro (82) fue visto con vida. El 1 de febrero había salido de su casa en Villa Ángela, Chaco, en bicicleta rumbo a ver un partido de fútbol. Le perdieron el rastro hasta que este viernes 20 de marzo encontraron su cuerpo y sus pertenencias en una zona rural. Las autoridades sospecharían de un presunto homicidio y ya hay dos hombres detenidos.

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Después de semanas sin tener noticias sobre el paradero del hombre, el caso dio un giro al confirmarse que su cadáver fue encontrado en Colonia San Antonio, un pueblo ubicado a 12 kilómetros de su vivienda. Debido al paso del tiempo y la exposición a la intemperie, sus restos ya se encontraban en avanzado estado de descomposición.

La causa quedó en manos de la fiscal Gisela Oñuk, quien dispuso que el cuerpo de Navarro fuera levantado y trasladado hacia el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses ubicado en Resistencia. Allí, le practicarán una autopsia, con el objetivo de reconstruir en qué circunstancias se produjo su muerte. Actualmente, el expediente fue caratulado como “supuesto homicidio”.

Durante un diálogo con Diario Chaco, la investigadora indicó que “no se puede descartar ninguna hipótesis porque se están comenzando a realizar las diligencias pertinentes para determinar lo ocurrido”. Además, al ser consultada sobre los detenidos por el caso, indicó que son dos hombres de 21 y 35 años.

Respecto a cómo se llegó a identificarlos, Oñuk relató que uno de ellos se había presentado para entregar las pertenencias de Navarro de forma voluntaria, mientras que el otro había acudido como su acompañante.

“Uno de ellos tenía la bicicleta y la documentación de la víctima. A partir de ahí se iniciaron los rastrillajes en una zona rural”, describió sobre el hallazgo realizado en un sector de la ex Ruta Nacional 95 durante un operativo encabezado por el personal de la División Investigaciones Complejas.

La desaparición del hombre ocurrió el domingo 1 de febrero, cuando se retiró de su vivienda cerca de las 16:00 horas. Según había contado a sus familiares, tenía en mente ir a la cancha de veteranos para ver un partido de fútbol.

Esa noche, sus familiares se alertaron porque Bernabé no había regresado del predio deportivo. Por este motivo, comenzaron a buscarlo por la zona cerca de las 22:00 horas de ese mismo día. A pesar de estos esfuerzos, no lograron dar con su paradero.

Luego de que radicaran la denuncia por desaparición, la familia aseguró que no era la primera vez que el hombre se ausentaba de su casa. De acuerdo con sus registros, en al menos cuatro oportunidades había estado perdido temporalmente, pero lo encontraban en zonas rurales de la región.

A lo largo de la búsqueda, más de 200 efectivos policiales participaron de los rastrillajes encabezados por los fiscales Sergio Ríos y Gisela Oñuk. No obstante, aún queda pendiente determinar cómo es que Navarro llegó a alejarse hasta la zona donde fue encontrado sin vida.