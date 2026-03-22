La pelea en la NBA que recorre el mundo: batalla campal entre Thunder y Wizards con jugadores arriba de un camarógrafo

El episodio ocurrió en la victoria de Oklahoma City por 132 a 111, en un encuentro mucho más duro de lo esperado y que terminó con cuatro expulsados y seis faltas técnicas.

Hoy 08:52

El partido entre Oklahoma City Thunder y Washington Wizards dejó una de las imágenes más impactantes de la temporada de la NBA: una pelea masiva entre jugadores que terminó con varios protagonistas cayendo encima de un camarógrafo, en medio de un clima de máxima tensión.

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El episodio ocurrió en la victoria de Oklahoma City por 132 a 111, en un encuentro mucho más duro de lo esperado y que terminó con cuatro expulsados y seis faltas técnicas.

Una pelea que desató el caos antes del entretiempo

El momento más caliente de la noche se produjo a falta de 27 segundos para el final del segundo cuarto, cuando Jaylin Williams y Justin Champagnie quedaron cara a cara tras una jugada física.

La situación escaló rápidamente cuando Champagnie tocó el rostro de Ajay Mitchell, lo que provocó la reacción inmediata de los jugadores y derivó en una batalla campal en la que participaron prácticamente todos los basquetbolistas en cancha.

En medio del tumulto, los jugadores perdieron el control y terminaron cayendo fuera del campo de juego, incluso encima de un camarógrafo que registró toda la secuencia en primera persona.

Cuatro expulsados y múltiples sanciones

Tras revisar la situación, los árbitros decidieron expulsar a Jaylin Williams, Cason Wallace y Ajay Mitchell por parte de Oklahoma City, mientras que Justin Champagnie vio la roja en Washington.

Además, los jueces sancionaron con cuatro faltas técnicas a los Thunder y dos a los Wizards, en un partido que quedó completamente marcado por el incidente.

Incluso, la figura del equipo, Shai Gilgeous-Alexander, tuvo que intervenir para retirar a Mitchell del conflicto, prácticamente llevándolo a la fuerza hacia el túnel de vestuarios.

Un partido mucho más duro de lo esperado

Más allá del escándalo, el encuentro fue mucho más parejo de lo previsto. Los Wizards, que llegaban con 14 derrotas consecutivas, ofrecieron una resistencia inesperada ante uno de los mejores equipos del Oeste.

El juego tuvo 15 cambios de liderazgo y 12 empates, con un primer cuarto que terminó 32-32 y un marcador de 69-64 al descanso para los Thunder, reflejando la paridad del trámite.

Recién en el último cuarto Oklahoma logró sacar una diferencia clara en el marcador.

Gilgeous-Alexander lideró la reacción de los Thunder

Tras la pelea, el partido continuó con mucha intensidad. Washington incluso volvió a ponerse arriba, pero Gilgeous-Alexander tomó el control con 16 puntos en el tercer cuarto para encaminar el triunfo.

El último parcial comenzó con un demoledor parcial de 13-0 para Oklahoma City, que terminó de quebrar la resistencia local.

Un triunfo clave en medio de la polémica

Con esta victoria, Oklahoma City Thunder alcanzó su undécimo triunfo consecutivo y dejó su récord en 56-15, consolidándose en la cima del Oeste.

Por su parte, Washington Wizards sumó su 15ª derrota seguida y quedó con marca de 16-54, en una temporada muy complicada.

La visita de los Thunder a la capital estadounidense también tuvo otra polémica, ya que el equipo no realizó la tradicional visita a la Casa Blanca, habitual en los campeones de las grandes ligas norteamericanas, debido a supuestos problemas de agenda.

Sin embargo, lo que quedará en la memoria será la pelea que recorrió el mundo, en una noche donde el básquet quedó en segundo plano frente a la tensión y los golpes dentro de la cancha.