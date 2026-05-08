Crítica de "Couture"

Alice Winocour presenta una trama de historia cruzadas que no se atreve a despegarse de su gran estrella, lastrando el resto de narrativas.

Hoy 07:01

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas



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Hay ciertos elementos en el prólogo a tres (o cuatro) voces de 'Couture' que pueden hacernos creer que estamos ante una propuesta interesante. Pese al bacheado inicio con una impostada Angelina Jolie, los relatos presentados sobre una modelo recién llegada al mundillo, una maquilladora con espíritu de escritora y una joven sastra son, aunque algo manidas, promesas de un patrón interesante. Sin embargo, la directora y guionista Alice Winocour no tarda en demostrar qué tramas le han interesado más conforme daba forma al film, dejando de lado algunas, olvidando por completo otras, y convirtiendo finalmente su película sobre las bambalinas en el mundo de la alta costura en el más plano relato de una mujer que es diagnosticada con cáncer de mama.

Incluso cuando ya damos por perdidas las historias protagonizadas por Anyier Anei y Ella Rumpf -mucho más interesantes que la central-, el metraje se estanca en nuevas resoluciones médicas y malas noticias para el personaje de Jolie que, lejos de evolucionar de manera alguna, continúa dejándose llevar por la corriente hasta que la película, llegado el momento, acaba.

Una pena habernos quedado sin saber si esa modelo de Sudán del Sur necesitaba el dinero que pide prestado para algo concreto, si la lesión de su pie significaba algo o si entraría de algún modo en la vida de la maquilladora, que esperamos consiga ser publicada tras un supuesto único intento frustrado. Por desgracia, este vistazo a una gigantesca armería de Chéjov termina impidiendo que nadie dispare sus resortes argumentales y prefiere regalarnos la relación con menos química del experto en encuentros tórridos Louis Garrel. Que no se diga que 'Couture' no consigue cosas difíciles.