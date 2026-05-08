Temblores en el Área 51 reavivan teorías sobre ovnis en Nevada

Una serie de 17 temblores en el Área 51 ha reavivado el interés en teorías sobre ovnis y archivos secretos en Estados Unidos.

Hoy 07:01

Recientemente, 17 temblores fueron registrados cerca del Área 51, una de las bases militares más enigmáticas de Estados Unidos. Este fenómeno sísmico ha vuelto a centrar la atención sobre esta zona, ubicada en el desierto de Nevada.

Los temblores, con magnitudes que oscilaron entre 2.5 y 4.4, fueron reportados por el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico más significativo alcanzó una magnitud de 4.4 y fue clasificado como superficial, lo que permitió que más de 100 personas en la región lo sintieran.

A pesar de que no se registraron daños considerables, la serie de temblores ha suscitado inquietudes debido a la proximidad de la base militar y su reputación histórica. El Área 51 ha estado asociada durante décadas con teorías sobre ovnis, programas de tecnología militar secreta y archivos clasificados.

Este reciente evento sísmico coincidió con declaraciones del ex-presidente Donald Trump sobre la posible divulgación de archivos relacionados con ovnis, lo que ha intensificado el interés público en el tema.

Los datos indican que los movimientos telúricos ocurrieron en un corto período de tiempo, generando un total de 17 sismos en un solo día. Aunque el lugar es conocido por su misterio, la explicación más plausible sigue siendo de origen natural.

Los expertos enfatizan la importancia de no apresurarse a sacar conclusiones. Hasta la fecha, no existen evidencias que vinculen los temblores con pruebas militares o fenómenos extraterrestres. La mayoría de los sismos en esta región son naturales, siendo Nevada una zona propensa a esta actividad.

Finalmente, aunque el Área 51 ha sido un foco de especulación sobre ovnis, los análisis sísmicos no apuntan a pruebas nucleares u otras actividades clandestinas, ya que la tecnología actual puede detectar explosiones subterráneas de manera precisa.