Pánico en Añatuya: un hombre alcoholizado amenazó con prender fuego a transeúntes con un bidón de nafta

El sujeto, de 35 años, protagonizó una noche de furia que comenzó en una estación de servicio y terminó con un despliegue policial para evitar una tragedia.

Hoy 09:30

Los vecinos de la ciudad vivieron momentos de extrema tensión durante la noche del sábado, cuando un hombre de 35 años, fuera de sí y bajo los efectos del alcohol, recorrió las calles portando un bidón de combustible y amenazando con quemar vivos a quienes se cruzaran en su camino.

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La alerta roja se encendió en la estación de servicio ubicada en la intersección de Absalón Rojas y Ruta 92. Allí, el sospechoso comenzó a increpar a clientes y empleados, sembrando el miedo con el bidón de nafta en mano. Tras el aviso al personal de Prevención de la Departamental 13 y efectivos de la Comisaría N° 41, se inició un operativo cerrojo en la zona.

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Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron la gravedad de la situación a través de los guardias de seguridad privada: el agresor no solo buscaba iniciar focos ígneos, sino que utilizaba el combustible como un arma de amedrentamiento directo.

Mientras la policía rastrillaba las inmediaciones, el testimonio de dos mujeres fue clave. Las testigos relataron escenas de violencia explícita: el sujeto se habría trenzado en lucha con otros hombres quienes, tras ser amenazados con ser rociados con nafta, respondieron agrediéndolo físicamente.

Finalmente, tras un intenso recorrido, los efectivos lograron interceptar al individuo. Según fuentes policiales, el hombre presentaba un avanzado estado de ebriedad y mostró resistencia, intentando incluso autolesionarse y atacar a los uniformados antes de ser reducido.

Una vez bajo custodia, el detenido justificó su accionar alegando "viejas rencillas" con personas que lo habrían golpeado previamente. Debido a las heridas visibles en su rostro, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal para recibir curaciones y, posteriormente, quedó alojado en la Comisaría N° 41 a disposición de la justicia.