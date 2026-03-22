Golpeó a su expareja porque le recordó que debía la cuota alimentaria

Una joven se dirigió al domicilio de su expareja en el paraje El Puestito con el fin de dialogar sobre cuestiones familiares, circunstancia en la que habría sido agredida físicamente.

Hoy 11:07

En un procedimiento de menos de 30 minutos, personal de la Comisaría Comunitaria N°62 de Vilmer interceptó e identificó al acusado de violencia de género, quien quedó a disposición de la Justicia.

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El hecho ocurrió al mediodía del sábado y la denuncia fue radicada a las 14 hs. Según se informó, una joven se dirigió al domicilio de su expareja en el paraje El Puestito con el fin de dialogar sobre cuestiones familiares, circunstancia en la que habría sido agredida físicamente, sufriendo lesiones en la boca y en el brazo izquierdo.

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Tras tomar conocimiento de lo sucedido y conforme a las directivas del fiscal de turno especializado en violencia de género, el personal policial realizó tareas investigativas para dar con el sospechoso.

Finalmente, cerca de las 15 hs, el individuo fue localizado e identificado en la vía pública, procediéndose a su traslado y alojamiento en calidad de aprehendido en la dependencia policial correspondiente.