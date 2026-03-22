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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 MAR 2026 | 21º
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Danelik y Brian, a un paso del consentimiento en Gran Hermano

Entre miradas, indirectas y sin filtros, la tensión creció frente a Zilli y anticipa un momento clave en la casa.

Hoy 00:37

La tensión sexual entre Brian Sarmiento y Danelik sigue creciendo dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) y ya no pasa desapercibida para sus compañeros. En las últimas horas, Zilli fue testigo de un intercambio cargado de insinuaciones y no dudó en intervenir con su mirada filosa sobre lo que ocurría.

“¿Esto en qué va a terminar? Esto termina con el dedo para arriba… Hacen un desastre afuera”, indicó la jugadora. Para su sorpresa, lejos de esquivar el tema, Danelik dejó entrever que no tendría problemas en avanzar sin importar las cámaras: “Yo sin taparme”.

Sarmiento intentó bajarle el tono a la situación, aunque sin negar la atracción. “Un escándalo, pero para bien”, aclaró y, en la misma línea, sumó: “Uno se tiene que enamorar de la persona”.

En medio de la charla, Danelik fue directa y le preguntó a Sarmiento qué sentía por ella. “Desde un principio sentí como esa atracción que uno no la sabe expresar”, respondió él.

Luego, entre bromas y reproches, recordaron situaciones previas hasta que el exfutbolista se retiró, dejando a las dos mujeres. En medio de esta declaración de intenciones de parte y parte, Zilli cerró con un consejo: “Tengan paciencia” y “tómense las cosas con calma”.

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