Autoridades y representantes de organizaciones sociales participaron de una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer políticas públicas destinadas al sector.

Hoy 12:15

Con la participación de autoridades provinciales y representantes de organizaciones sociales, el Consejo Provincial de Adultos Mayores retomó su agenda de trabajo durante una reunión desarrollada en el Salón Auditorio del Ministerio de Desarrollo Social.

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El encuentro tuvo como objetivo afianzar la articulación y la participación de distintos actores en el diseño y fortalecimiento de políticas públicas destinadas a las personas mayores.

La reunión contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el subsecretario de Desarrollo Social, Ramiro Banco; y la directora general de Adultos Mayores de la provincia, Lucía Witte, junto a representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al sector.

Durante la jornada se abordaron distintos ejes de trabajo relacionados con la situación actual de las personas mayores y la necesidad de fortalecer acciones articuladas frente al contexto social y económico que atraviesa el sector.

El Consejo está integrado por representantes de centros de jubilados, federaciones, foros de adultos mayores, municipios y diversas instituciones vinculadas al área, promoviendo la participación activa de las personas mayores en los espacios de decisión y construcción de políticas públicas.

En este marco, destacaron que la vicepresidencia del organismo está a cargo de representantes de adultos mayores con trayectoria y liderazgo en distintas organizaciones.

Asimismo, se avanzó en la organización de las reuniones ordinarias, que se desarrollan de manera bimestral, y en la elaboración de un documento institucional que refleje las principales problemáticas y demandas planteadas por los integrantes del organismo.

Entre los temas tratados también se destacó la importancia de reforzar el acompañamiento a personas mayores en situación de vulnerabilidad, especialmente ante la proximidad de las bajas temperaturas, promoviendo el trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado y organizaciones comunitarias.

Además, se analizó la incorporación de representantes del Poder Judicial al Consejo Provincial del Adulto Mayor, con el objetivo de ampliar herramientas de abordaje y fortalecer estrategias de intervención frente a distintas problemáticas que afectan al sector.