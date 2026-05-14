Seguirá detenida la “pareja diabólica” que ofrecía servicios de prostitución VIP a jugadores

El proceso judicial, que incluye el embargo a los dueños de 1.200.000 euros, expone una red de eventos privados donde participaron reconocidos futbolistas y otros personajes del deporte.

Hoy 12:01

El Tribunal del Riesame de Milán ratificó la medida de arresto domiciliario para Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, titulares de la agencia de eventos de lujo MADE Luxury Concierge acusados de supuesta explotación de la prostitución en un círculo orientado a clientes vip y futbolistas de la Serie A entre otros deportistas. Los empresarios, residentes en Cinisello Balsamo, solicitaron sin éxito la revocación de la medida cautelar.

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Tras varíos días sin novedades sobre la causa, el periódico Corriente della Sera notificó que la defensa argumentó que la agencia proporcionaba únicamente servicios de eventos y negaron actividades vinculadas a la prostitución, señalando que “a nuestros eventos solo asistían influencers y chicas invitadas que no recibían pago”, según declaraciones del abogado defensor Marco Martini. En el contexto de la declaración, agregaron que el personal del local incluía camareros, responsables de limpieza y anfitrionas, todos contratados y con una gestión detallada de los gastos, como el registro de botellas de champagne de hasta 20.000 euros cada una. Fueron apuntados como una “pareja diabólica” en los medios, citó el letrado.

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Buttini, fundador de la agencia que brinda servicio de lujo, declaró ante la magistrada Chiara Valori que si hubiera tenido conocimiento del intercambio económico por servicios sexuales, no habría permitido su presencia en los eventos, según el testimonio al que accedió el sitio italiano. Actividades similares, orientadas a clientes que buscaban “reserva y exclusividad”, se intentaron replicar en Mykonos tras detectar en Formentera e Ibiza dificultades para garantizar los mismos estándares de privacidad. La resolución judicial anticipa que las motivaciones completas del fallo serán comunicadas en un plazo de 30 días.

El proceso judicial, que incluye el embargo a los dueños de 1.200.000 euros atribuidos a beneficios ilícitos, expone una red de eventos privados donde participaron reconocidos futbolistas y otros personajes del deporte. El expediente detalla que la agencia ofrecía un paquete integral para una clientela de empresarios y deportistas con alto poder adquisitivo.

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Entre los servicios figuraban acceso a clubes selectos de Milán, villas exclusivas en Mykonos y San Bartolomé, y organización logística con chefs y chóferes privados, de acuerdo con los documentos judiciales citados por La Gazzetta dello Sport. El modelo económico de MADE Luxury Concierge movía hasta 100.000 euros por evento, con una estructura de reparto en la que la mitad de la recaudación correspondía a los organizadores, mientras que las modelos recibían entre 700 y 1.000 euros por noche. La captación de las jóvenes se realizaba principalmente por redes sociales y recomendaciones directas, soportadas por catálogos personales con fotografías y tarifas específicas.

La red operaba en lugares como Justime Milano, Pineta Milano, Tuya, Voya, restaurantes reconocidos como Just Cavalli y hoteles de lujo como Me Milan. La propuesta combinaba hospitalidad de alto nivel y fiestas nocturnas, muchas veces con la asistencia y aprobación de atletas conocidos. Entre los nombres que aparecen en el expediente y registros citados por La Gazzetta dello Sport figuran los de figuras tales como Dean Huijsen (Real Madrid), Víctor Osimhen (Galatasaray), Luca Pellegrini y Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli), Samuele Ricci (Milan AC) y Daniel Maldini. Además, las autoridades investigan supuestos vínculos con un piloto de Fórmula 1 que habría pedido reunirse con una joven, tras acceder a escuchas telefónicas, y en las redes de los implicados en el caso se identificaron fotografías junto al múltiple campeón olímpico Usain Bolt y Wayne Rooney, leyenda de la selección de Inglaterra.

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Un bloque del expediente incluye la denuncia de una joven colombiana, quien relató ante la fiscalía que en 2022 fue obligada a mantener relaciones sexuales con un futbolista a cambio de 1.000 euros, aunque declaró haber recibido menos de la mitad del pago acordado. En su declaración, el dinero se entregaba en sobres, con montos que variaban según “la actividad y la duración del encuentro”, práctica documentada en las transcripciones recogidas por el citado medio deportivo italiano.

El funcionamiento económico de la agencia contemplaba, además, la remuneración fija para colaboradores como “limpiadores de baños, camareros, recepcionistas y encargados de mesa”, según testimonios citados por Corriere della Sera. Buttini y Ronchi aseguraron que los gastos de la operación se registraban “meticulosamente”.

En sede judicial, Buttini negó la existencia de prostitución en los eventos, señalando en su declaración recogida por Corriere della Sera que “no había escorts en las mesas, sino influencers y chicas invitadas que no recibían pago alguno y que anunciaban los eventos en las redes sociales”. Añadió: “Si hubiera sabido que alguna chica lo hacía por dinero, no la habría vuelto a invitar”. Argumentó que la finalidad era proporcionar “servicios de primer nivel” a una élite que buscaba “privacidad y exclusividad”. El letrado Martini explicó que la agencia eligió Grecia como enclave principal, pues en destinos habituales de deportistas como Formentera o Ibiza “no se podía garantizar el mismo nivel de privacidad”.

El reporte oficial también documenta la presencia y consumo de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, durante las fiestas privadas. En una de las conversaciones a las que se tuvo acceso, uno de los organizadores pedía globos en el local Duca del Me Milan Hotel, lo que reforzaría el carácter ilícito y el riesgo sanitario de los encuentros.

La jueza Chiara Valori determinó la confidencialidad sobre la identidad de los deportistas y empresarios implicados, ordenando que no se revelen contratos ni detalles específicos de las prestaciones investigadas. Registros judiciales refieren la existencia de listas con hasta 70 futbolistas de clubes principales de la Serie A relacionados con la trama.

Las transcripciones oficiales arrojan implicancias personales por la exposición de los participantes. En una escucha, una joven revela a un colaborador de la red que está embarazada desde hace más de tres semanas “de él”, refiriéndose a uno de los asistentes a las fiestas. El proceso, bajo la dirección de la procuradora adjunta Bruna Albertini, tiene como coacusados a Alessio Salamone y Luan Fraga, quienes optaron por no declarar en esta etapa. La localización definitiva de los fondos y la definición de nuevas imputaciones serán las próximas instancias claves en una causa que ha expuesto los mecanismos de captación y pago en la intersección entre el lujo, diversión nocturna y las altas esferas del deporte europeo.