Sinner hizo historia en Roma: rompió un récord de Djokovic y avanzó a semifinales

El italiano Jannik Sinner continúa escribiendo páginas doradas en el tenis mundial. Este jueves derrotó al ruso Andrey Rublev por 6-2 y 6-4 en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma y alcanzó un impresionante registro de 32 victorias consecutivas en torneos de esta categoría, superando así el récord que pertenecía a Novak Djokovic.

La histórica marca del serbio había sido de 31 triunfos seguidos entre Indian Wells y Cincinnati 2011. Ahora, el número uno del mundo quedó en lo más alto de la estadística y dejó atrás también a Roger Federer, quien había alcanzado 29 victorias consecutivas entre Hamburgo 2005 y Montecarlo 2006.

Además del récord, Jannik Sinner confirmó el extraordinario momento que atraviesa en el circuito. El italiano es el campeón vigente de los últimos cinco Masters 1000 disputados: París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Y ahora quedó a solo dos victorias de conquistar por primera vez el título en Roma.

“Es difícil de decir. No juego por récords, juego para hacer mi propia historia”, expresó el italiano después del encuentro. “La prioridad es recuperarme físicamente. Emocionalmente requiere mucho jugar acá en casa, es difícil tener que ganar y ganar”, agregó tras alcanzar su 18ª semifinal consecutiva en Masters 1000.

En lo tenístico, fue otra actuación dominante del líder del ranking ATP. Desde el inicio tomó el control del partido con un quiebre rápido y manejó el ritmo frente a Rublev, que nunca logró incomodarlo de manera sostenida. Incluso, salvó las dos oportunidades de break que tuvo el ruso en el primer set y administró la ventaja con autoridad hasta cerrar el encuentro.

Las estadísticas reflejaron claramente la superioridad del italiano: terminó el partido con 19 winners y apenas 18 errores no forzados, mientras que su rival acumuló 28 equivocaciones. Ni siquiera el bajo porcentaje de primeros saques —apenas 49%— puso en riesgo la clasificación del dueño de casa.

Ahora, Sinner espera en semifinales por el ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev y el español Martin Landaluce, quienes se enfrentaban este jueves.

Del otro lado del cuadro, Casper Ruud jugará frente al italo-argentino Luciano Darderi, que viene de eliminar al español Rafael Jodar en un duro encuentro a tres sets.