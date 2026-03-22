Barrio 8 de Abril: vecinos denuncian basurales pese a que “el recolector pasa”

Aseguran que los problemas afectan distintos sectores, incluso zonas cercanas a una escuela. Reclaman mayor presencia y mantenimiento.

Hoy 12:05

Vecinos del barrio 8 de Abril expresaron su preocupación por la acumulación de basura, agua estancada y la falta de mantenimiento en distintos puntos de la zona. A través del WhatsApp de Diario Panorama (3855-795000), aseguraron que se trata de una situación que se repite desde hace meses y que afecta la calidad de vida diaria.

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Uno de los focos principales se ubica en la intersección de calles Vélez Sarsfield (222) y Gancedo, donde se forma un gran charco de agua estancada cada vez que llueve, lo que genera un olor nauseabundo constante.

También señalaron la presencia de mini basurales en calles como Vélez Sarsfield (222) y Alvear, Dorrego y pasajes cercanos, además de sectores de la avenida Viano. En varios de estos puntos, los residuos -desechados por los mismos vecinos- se acumulan desde hace largo tiempo sin ser retirados.

Uno de los casos más preocupantes se registra en las inmediaciones la Escuela Carlos Jensen, donde hay basura acumulada y pastizales crecidos. Los vecinos advierten que se trata de un espacio transitado por niños y que no cuenta con mantenimiento adecuado.

Si bien reconocen que el camión recolector pasa de manera habitual, aseguran que falta otro servicio complementario para retirar residuos acumulados en espacios críticos.

Ante esta situación, los vecinos piden mayor presencia municipal, controles y medidas para evitar la formación de nuevos basurales, especialmente en zonas cercanas a instituciones educativas.