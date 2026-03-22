Central Córdoba subcampeón de la Copa Federal Femenina tras caer por penales

El Ferroviario igualó 1-1 en la final, pero no pudo en la definición desde los doce pasos ante Independiente Rivadavia en Santa Fe.
El equipo femenino de Central Córdoba se quedó con el subcampeonato de la Copa Federal Regional Amateur Femenina, tras caer por penales frente a Independiente Rivadavia en una final disputada en el predio Nery Alberto Pumpido, en Santa Fe.
El partido decisivo terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. El conjunto mendocino abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo con un gol de penal de Lucía Napolitano, mientras que el Ferroviario reaccionó rápido y llegó al empate a los 21, gracias al tanto de Yisela Barraza.
En la definición desde los doce pasos, Independiente Rivadavia fue más efectivo y se impuso 5-4, quedándose con el título en un cierre cargado de emoción.
En su camino a la final, Central Córdoba había superado en semifinales a Santa María de Oro de Concordia por 2-0, con goles de Marisol Jacobo y Nelda Pereyra. Por su parte, el conjunto mendocino llegó a la definición tras vencer a Juventud Unida de Tandil por 3-1.
Más allá del resultado, el equipo dirigido por Walter Mendoza completó un gran torneo, alcanzando la final y consolidándose entre los mejores equipos del país en el fútbol femenino. Central Córdoba cerró así una campaña destacada, que refleja el crecimiento sostenido de la disciplina dentro del club.