Central Córdoba subcampeón de la Copa Federal Femenina tras caer por penales

El Ferroviario igualó 1-1 en la final, pero no pudo en la definición desde los doce pasos ante Independiente Rivadavia en Santa Fe.

Hoy 20:33

El equipo femenino de Central Córdoba se quedó con el subcampeonato de la Copa Federal Regional Amateur Femenina, tras caer por penales frente a Independiente Rivadavia en una final disputada en el predio Nery Alberto Pumpido, en Santa Fe.

El partido decisivo terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. El conjunto mendocino abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo con un gol de penal de Lucía Napolitano, mientras que el Ferroviario reaccionó rápido y llegó al empate a los 21, gracias al tanto de Yisela Barraza.

En la definición desde los doce pasos, Independiente Rivadavia fue más efectivo y se impuso 5-4, quedándose con el título en un cierre cargado de emoción.

En su camino a la final, Central Córdoba había superado en semifinales a Santa María de Oro de Concordia por 2-0, con goles de Marisol Jacobo y Nelda Pereyra. Por su parte, el conjunto mendocino llegó a la definición tras vencer a Juventud Unida de Tandil por 3-1.

Más allá del resultado, el equipo dirigido por Walter Mendoza completó un gran torneo, alcanzando la final y consolidándose entre los mejores equipos del país en el fútbol femenino. Central Córdoba cerró así una campaña destacada, que refleja el crecimiento sostenido de la disciplina dentro del club.