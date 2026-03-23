Sube el petróleo y se desploman las bolsas asiáticas tras el ultimátum de Trump a Irán

Estados Unidos fijó un plazo de 48 horas y condicionó cualquier acción a la normalización del paso clave para el flujo energético global. Desde el régimen iraní advirtieron que habrá represalias y evalúan bloquear por completo la vía si se concretan nuevos ataques.

Hoy 06:56

Los mercados reaccionaron con volatilidad al ultimátum de 48 horas de Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

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El crudo subió (WTI +0,7% a USD 98,95; Brent +0,4% a USD 112,68) mientras las bolsas asiáticas cayeron con fuerza: Tokio -5%, Seúl -6% y Hong Kong más de -3%.

Irán advirtió que cerrará completamente el paso clave si EE.UU. avanza con ataques.



Los iraníes amenazan con atacar plantas eléctricas que abastecen bases de EE.UU. en Medio Oriente

Irán advirtió que atacará plantas eléctricas e infraestructura energética en la región si EE.UU. avanza con bombardeos, en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria sostuvo que responderá contra instalaciones vinculadas a intereses estadounidenses.

El mensaje llega tras el ultimátum de 48 horas de Donald Trump, quien amenazó con golpear objetivos energéticos iraníes.