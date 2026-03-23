Ordenan la captura de un joven de 27 años acusado de traficar pornografía infantil

El caso salió a luz a través de una alerta internacional. La policía requiso su casa, pero ya no estaba. Es intensamente buscado.

Hoy 06:34

La Justicia bandeña ordenó la captura de un joven –de apellido Ríos, de 27 años– quien está sindicado de formar parte de un grupo que, a través de la aplicación de WhatsApp, intercambiaba videos con contenido sexual de menores.

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La lucha contra la explotación sexual infantil sumó un nuevo capítulo con otra nueva investigación que ahora apunta contra Ríos, quien está imputado por los delitos de distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, delitos agravados por la edad de las víctimas.

Pese al hermetismo con el que se maneja el caso, fuentes judiciales y policiales informaron, que el caso se disparó por una alerta del NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados), una organización de EE UU. que detectó que desde una línea telefónica local se habían transmitido tres videos de contenido explícito.

El reporte, por la geolocalización, llegó a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Banda-Robles, a cargo de la Dra. María Alicia Falcione, quien inició el rastreo digital del sospechoso.

Peritos informáticos y la División de Trata de Personas lograron vincular el número de teléfono y una cuenta de correo electrónico directamente con Ríos. Mediante el uso de herramientas forenses y el análisis de celdas de telefonía, los investigadores confirmaron que el imputado utilizaba una línea activa desde 2023 y residía de forma efectiva en la localidad de Señora Pujio, Banda.

Con las pruebas en mano, la Fiscalía solicitó al juez de Control una orden de allanamiento y detención inmediata. El objetivo era doble: capturar al sospechoso y secuestrar dispositivos electrónicos (celulares, computadoras y memorias) antes de que la evidencia digital pudiera ser borrada o destruida, un riesgo latente en este tipo de delitos informáticos.

Durante el operativo policial realizado en la vivienda del acusado, los efectivos lograron incautar material tecnológico de alto valor para la causa, incluyendo teléfonos que ya habían sido identificados previamente por su número de serie (IMEI). Sin embargo, Matías Ríos no se encontraba en el inmueble al momento del ingreso de la fuerza pública.

Ante esta situación, la Justicia declaró al joven en estado de rebeldía y ordenó su captura nacional.