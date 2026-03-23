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El tiempo para este lunes 23 de marzo en Santiago del Estero: anuncian posibles lluvias y una máxima de 21°

El SMN prevé tormentas aisladas durante la madrugada y precipitaciones hacia la tarde, con temperaturas templadas a lo largo de la jornada

Hoy 01:43

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 23 de marzo se presentará con condiciones inestables en Santiago del Estero, con una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 18.

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Durante la jornada, se prevén probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y lluvias aisladas hacia la tarde, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado durante el resto del día.

En tanto, para el martes 24 de marzo, el pronóstico extendido indica una mejora en las condiciones climáticas, con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 14.

Para esa jornada, se espera cielo despejado durante gran parte del día, con algunas nubosidades hacia la tarde y la noche, configurando un panorama más estable y con temperaturas en ascenso.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por un lunes con inestabilidad y un martes con mejores condiciones para realizar actividades al aire libre.

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