Falleció Carrie Anne Fleming, actriz de “iZombie” y “Supernatural”, a los 51 años

La intérprete canadiense murió tras una enfermedad oncológica. Fue una figura reconocida del género fantástico y participó en numerosas producciones televisivas y teatrales.

Hoy 07:10

La actriz Carrie Anne Fleming, conocida por su trabajo en series como iZombie y Supernatural, falleció el 26 de febrero en Sidney, en la provincia de Columbia Británica, a los 51 años.

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La información fue confirmada por su colega Jim Beaver, quien compartió que la actriz murió a raíz de complicaciones vinculadas a un cáncer de mama.

Nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, Nueva Escocia, Fleming desarrolló su formación artística en Victoria, donde asistió a instituciones locales y se especializó en actuación y artes escénicas desde joven.

Sus primeros pasos en la industria incluyeron apariciones en televisión, como su participación en la serie Viper, y un rol en la comedia Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler. Con el correr de los años, fue construyendo una carrera constante, principalmente en producciones de perfil independiente y de género.

Uno de los puntos más recordados de su trayectoria llegó cuando trabajó bajo la dirección de Dario Argento en la serie Masters of Horror, donde interpretó un personaje inquietante que dejó huella entre los fanáticos del terror.

En la pantalla chica, tuvo un papel recurrente en Supernatural como Karen Singer, vinculada al personaje de Bobby Singer. También formó parte del telefilme The Unauthorized Full House Story, donde encarnó a la madre de Candace Cameron Bure.

En una etapa más reciente de su carrera, ganó visibilidad por su participación durante cinco temporadas en iZombie, donde interpretó a Candy Baker.

Además de su trabajo en cine y televisión, Fleming mantuvo una activa presencia en el teatro, participando en distintas producciones escénicas en Columbia Británica, lo que evidenció su versatilidad como actriz.

Con una carrera sostenida y un fuerte vínculo con el género fantástico, Carrie Anne Fleming deja un legado en la pantalla y los escenarios, recordada por sus personajes y su compromiso con la actuación.