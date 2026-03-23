Un Policía asistió a una beba con convulsiones y fue clave para su urgente traslado

La menor, de 11 meses, fue llevada de inmediato al Cepsi tras un dramático episodio en la vía pública. La rápida intervención evitó una situación mayor.

Hoy 09:26

Un efectivo policial protagonizó un importante accionar al asistir de urgencia a una beba de 11 meses que sufría convulsiones, en un hecho ocurrido el sábado por la tarde en el barrio Jorge Newbery.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con lo informado, todo se inició cuando una mujer de 29 años llegó desesperada hasta una garita policial ubicada en la intersección de calles Teodoro Fels y Aarón de Anchorena, llevando en brazos a su hija, quien presentaba signos evidentes de un cuadro crítico.

Ante la gravedad de la situación, el uniformado activó de inmediato el protocolo de emergencia y solicitó asistencia médica. Sin embargo, debido a la urgencia del caso, se resolvió no esperar la ambulancia y coordinar el traslado inmediato de la menor en un vehículo particular hacia el Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón” (Cepsi).

Al arribar al nosocomio, la pequeña fue ingresada de urgencia al sector de Shock Room, donde el equipo médico inició tareas de estabilización. Posteriormente, los profesionales informaron que la beba presentaba un cuadro compatible con convulsiones y broncoaspiración, por lo que quedó internada en observación junto a su madre.

Fuentes consultadas destacaron que la rápida reacción del efectivo policial resultó determinante para garantizar la atención médica a tiempo, evitando que el cuadro se agravara.