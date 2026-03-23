Estados Unidos emitió una alerta de seguridad mundial por posibles ataques de grupos aliados a Irán

Lo hizo a través de una aviso del Departamento de Estado para "extremar las precauciones" a los ciudadanos norteamericanos en el exterior.

Hoy 09:39

El gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta de seguridad de alcance global en la que recomendó a sus ciudadanos reforzar las medidas de precaución ante eventuales amenazas asociadas a grupos vinculados con Irán.

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“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, que extremen las precauciones. Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las recomendaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano”, señala el comunicado oficial dado a conocer por New York Post.

La advertencia fue emitida y está dirigida especialmente a quienes se encuentran fuera del país, con especial atención en zonas consideradas de riesgo, como Medio Oriente.

Además, menciona posibles complicaciones en los traslados internacionales. “Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden provocar interrupciones en los viajes. Las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio, han sido objeto de ataques”, agrega el texto.

En ese sentido, el organismo remarcó que grupos alineados con Irán podrían ampliar sus objetivos: “Los grupos que apoyan a Irán pueden atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o con ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.

Días atrás, el portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi, aseguró que podrían registrarse ataques en destinos turísticos frecuentados por occidentales.

Por este motivo, el gobierno norteamericano reiteró la importancia de mantenerse informados, seguir las indicaciones de los consulados y evaluar los riesgos antes de viajar.