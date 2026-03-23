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Se definen los últimos equipos clasificados al Mundial 2026: la agenda de los repechajes

Faltan tres meses para la competencia y hay seis cupos vacantes en la fase de grupos.

Hoy 20:21

A solo tres meses del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, todavía quedan seis lugares disponibles para completar el cuadro de selecciones participantes. Desde este jueves comenzarán los repechajes europeos e internacionales que otorgarán los últimos boletos a la máxima cita del fútbol.

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Varios grupos ya están completos, aunque todavía restan definirse equipos en las zonas A, B, D y F (repechaje europeo) y en los grupos I y K (repechaje internacional).

Los grupos que esperan clasificados

El Grupo A ya tiene a México, Sudáfrica y Corea del Sur, mientras que el último cupo saldrá del cuadrangular entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y República de Irlanda.

En el Grupo B, Canadá comparte zona con Qatar y Suiza, y espera por el ganador del repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia.

Por su parte, Estados Unidos, anfitrión e integrante del Grupo D, ya tiene confirmados a Paraguay y Australia, y aguarda por el vencedor entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

El Grupo F también promete un alto nivel, ya que Países Bajos, Japón y Túnez esperan al clasificado entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

Bolivia y el sueño mundialista

En el repechaje internacional, Bolivia intentará clasificar a su cuarto Mundial. Primero deberá superar a Surinam y, si avanza, enfrentará a Irak. Si logra ambos triunfos, integrará el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Por último, el Grupo K, donde ya están Portugal, Uzbekistán y Colombia, espera al ganador del cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, que luego deberá medirse ante República del Congo.

Agenda completa de los repechajes

Semifinales

Jueves 26 de marzo

  • Turquía vs Rumania (Estambul) – 14:00
  • Eslovaquia vs Kosovo (Bratislava) – 16:45
  • Gales vs Bosnia (Cardiff) – 16:45
  • Italia vs Irlanda del Norte (Bérgamo) – 16:45
  • Ucrania vs Suecia (Valencia) – 16:45
  • Polonia vs Albania (Varsovia) – 16:45
  • República Checa vs Irlanda (Praga) – 16:45
  • Dinamarca vs Macedonia del Norte (Copenhague) – 16:45
  • Bolivia vs Surinam (Monterrey) – 19:00

Viernes 27 de marzo

  • Nueva Caledonia vs Jamaica (Guadalajara) – 00:00

Finales – Martes 31 de marzo

  • República Checa o Irlanda vs Dinamarca o Macedonia del Norte (Grupo A)
  • Gales o Bosnia vs Italia o Irlanda del Norte (Grupo B)
  • Eslovaquia o Kosovo vs Turquía o Rumania (Grupo D)
  • Ucrania o Suecia vs Polonia o Albania (Grupo F)
  • Irak vs Bolivia o Surinam (Grupo I)
  • República del Congo vs Nueva Caledonia o Jamaica (Grupo K)

De esta manera, el Mundial 2026 comienza a tomar forma definitiva, con los últimos clasificados que se conocerán a fin de marzo y terminarán de completar el mapa del torneo que se jugará en Norteamérica.

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