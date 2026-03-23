Lanzan créditos para comprar autos en hasta 24 cuotas sin interés: las opciones disponibles

Las automotrices lanzaron agresivos planes de financiación en pesos y a tasa 0% para reactivar las ventas, con opciones que permiten acceder a un 0 km en hasta 24 cuotas y con bajos anticipos.

Hoy 20:39

En un contexto de desaceleración en las ventas, las automotrices comenzaron a impulsar agresivos planes de financiación para reactivar el mercado. Entre las principales propuestas se destacan créditos en pesos, a tasa fija y en muchos casos sin interés, con plazos que pueden alcanzar hasta las 24 cuotas.

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La posibilidad de acceder a un vehículo 0 km mediante este tipo de financiación se consolidó como una de las alternativas más atractivas para los consumidores. Las opciones abarcan desde autos compactos y económicos hasta camionetas y SUV, con planes que también incluyen plazos más cortos, de 12 y 18 meses.

En algunos casos, las marcas permiten financiar más del 50% del valor del vehículo, con anticipos reducidos y el saldo en cuotas, lo que amplía el acceso a diferentes segmentos del público.

Las principales propuestas por marca

La automotriz Fiat ofrece financiación para su pickup Fiat Titano con tasa 0% a 24 meses por montos de hasta $30.000.000, además de alternativas que se extienden hasta 60 meses. También dispone de líneas como Crédito Agro, con cuotas semestrales y tasa del 19,9%, y el plan E-Cheq con tasa 0% a 11 meses. A esto se suma la opción de financiación en dólares con tasas desde el 10,75%.

Para los modelos Fiat Strada y Fiat Toro, la marca propone planes de ahorro con adjudicación pactada y beneficios en seguros durante los primeros meses.

Por su parte, RAM aplica esquemas similares en modelos como Dakota, Rampage, RAM 1500 y RAM 2500, con líneas de Crédito Agro, E-Cheq y financiación en dólares, adaptadas especialmente al sector productivo.

En el segmento premium, DS Automobiles impulsa alternativas con tasa 0% en 12 y 18 cuotas para modelos como DS 3 Etoile híbrido, DS 4 y DS 7. También ofrece opciones con tasa del 16,9% y una línea exclusiva con crédito UVA para el DS7.

La estadounidense Ford apuesta fuerte por su pickup Ranger, con financiación a tasa 0% hasta en 24 meses y montos de hasta $25.000.000, según versión. Además, incluye propuestas para el SUV Territory con financiación sin interés a 18 meses.

En tanto, Volkswagen ofrece planes para modelos como Tera, Nivus y T-Cross, con financiación de hasta $24.000.000 en 24 cuotas sin interés. El Polo también cuenta con condiciones similares, mientras que la pickup Amarok dispone de financiación a 18 meses con tasa 0%.

Con estas iniciativas, las automotrices buscan dinamizar el mercado y facilitar el acceso a vehículos nuevos en un escenario económico desafiante, donde el financiamiento se vuelve una herramienta clave para sostener la demanda.