Desgarrador: nena de 3 años murió tras ser aplastada por un tractor que conducía su madre

Un trágico accidente conmociona a la comunidad del paraje La Blanca, en jurisdicción de la ciudad de Fernández, donde una niña de tan solo 3 años perdió la vida en circunstancias desgarradoras.

Hoy 21:22

La víctima fue identificada como Alenka Crupka, quien ingresó alrededor de las 16 al CIS Banda derivada desde el hospital local, ya sin signos vitales, luego de haber sufrido gravísimas lesiones.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, la menor se encontraba junto a su madre, quien conducía un tractor. En un momento de descuido, la puerta del vehículo se habría abierto, provocando la caída de la niña al suelo. En ese instante, fue aplastada por las ruedas del rodado, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.

El examen realizado por la médica de Policía, la oficial principal Dra. Sauco, determinó que la menor presentaba marcas de aplastamiento desde la cadera hasta la columna dorsal, traumatismo encéfalo craneano con otorragia en ambos oídos, epistaxis y un hematoma en el brazo derecho. Ante la magnitud de las lesiones, se solicitó la correspondiente autopsia.

En el hecho tomó intervención la Comisaría Comunitaria Nº35, con conocimiento de la Comisaría Nº14, mientras que el fiscal de turno, Nicolás Santillán, dispuso la inspección cadavérica, la identificación de los progenitores y la toma de testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se informó que el tractor involucrado quedó a disposición de la familia, en el marco de la investigación que busca determinar con precisión las circunstancias del fatal episodio.