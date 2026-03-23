Golpe al narcomenudeo en el Bº 750 Viviendas: detienen a un hombre y secuestran droga, vehículos y un arma

El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio, donde incautaron cocaína, semillas de cannabis, celulares, balanzas y otros elementos utilizados para la venta.

Hoy 12:47

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó a cabo en un domicilio del barrio 750 Viviendas, donde personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvo a un hombre y secuestró estupefacientes, vehículos y diversos elementos vinculados a la comercialización de sustancias.

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El procedimiento se concretó en cumplimiento de una orden judicial, tras una investigación orientada a desarticular un punto de venta de droga que operaba en la zona y barrios aledaños.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron 53,8 gramos de cocaína, 61 semillas de cannabis, un automóvil, un arma de fuego, siete teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y una máquina para contar billetes.

Además, se secuestró un motovehículo adulterado, una Honda Invictus que presentaba irregularidades en su numeración, ya que tenía un motor correspondiente a una Honda Twister 250.

Según se informó, en el lugar funcionaba un punto activo de venta de estupefacientes, que operaba principalmente con jóvenes de la zona y barrios periféricos, a través de una aplicación de mensajería.

Con este procedimiento, las autoridades lograron inhabilitar un foco de comercialización ilegal y avanzar en la investigación para determinar posibles conexiones.