Dramáticas imágenes: una casa cayó al río Dulce tras la crecida y crece la preocupación por otras viviendas en riesgo

En la localidad de La Bajada, departamento Banda, una vivienda se desplomó y terminó siendo arrastrada por las aguas del río Dulce, en un episodio que quedó registrado en impactantes videos y fotografías.

Hoy 17:19

Las imágenes, difundidas a través de las redes sociales en las últimas horas, muestran el momento en que la intensa corriente socava el terreno y provoca el colapso de la estructura. La escena, tan impresionante como dolorosa, refleja la vulnerabilidad de las construcciones levantadas a escasos metros de la orilla.

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Según trascendió, el derrumbe se produjo como consecuencia de la combinación entre la magnitud de la última crecida y las características del suelo, compuesto en gran parte por tierra arenosa. Esta condición genera una base inestable que, con el avance del agua, termina cediendo y poniendo en riesgo las edificaciones.

La vivienda afectada era habitada por varias familias, lo que acentúa el dramatismo de la situación y expone la urgencia de respuestas ante este tipo de emergencias.

En tanto, vecinos de la zona que registraron y compartieron las imágenes advirtieron que la problemática no es aislada. Aseguran que al menos 16 casas más se encuentran en condiciones críticas, con estructuras debilitadas por el avance constante del río.

Ante este panorama, los pobladores solicitan asistencia urgente para evitar tener que abandonar sus hogares y prevenir nuevas tragedias. La preocupación crece con el correr de las horas, mientras la amenaza del agua sigue latente sobre la ribera.