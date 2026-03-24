Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 MAR 2026 | 17º
X
Locales

Las Termas de Río Hondo se prepara para un martes 24 de marzo soleado y agradable

El clima en Termas de Río Hondo se presenta soleado y agradable, ideal para disfrutar al aire libre. Las temperaturas irán en aumento a lo largo del día.

Hoy 08:10

Termas de Río Hondo despierta este Martes 24 de marzo de 2026 con un clima soleado y fresco. A primera hora de la mañana, la temperatura se sitúa en 11.1 °C, con una sensación térmica de 10.6 °C, lo que invita a los termenses a disfrutar de un día al aire libre, aunque con algo de abrigo al inicio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La humedad en la región es del 94%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco más pesado, pero a medida que avanza el día, el sol irá calentando el ambiente. Se espera que la temperatura mínima alcance los 14.7 °C y la máxima los 26.4 °C, prometiendo un clima primaveral muy agradable.

El viento soplará a 6.5 km/h desde el NNE, contribuyendo a que la sensación de calor sea más placentera en las horas pico. Las condiciones son ideales para que los termenses se reúnan en plazas y parques, disfrutando de la calidez del sol.

Sin embargo, la situación cambiará en los próximos días. Se prevé que el 25 de marzo continúe el clima soleado, con temperaturas mínimas de 15.7 °C y máximas de 25.6 °C. Este será otro día propicio para actividades al aire libre.

A partir del 26 de marzo, se anticipan lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre 16.2 °C y 24.9 °C. Por lo tanto, los termenses deberán prepararse para un cambio en las condiciones climáticas, llevando consigo un paraguas para los días siguientes.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Las Termas de Río Hondo Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se viene la “Última Gran Barata de MAXIHOGAR” para comprar productos con importantes descuentos
  2. 2. Grave: un niño de 3 años cayó del segundo piso del área de Pediatría del CIS Termas y fue derivado de urgencia
  3. 3. La Municipalidad cumplió con la recolección de residuos durante la jornada del lunes no laborable
  4. 4. Detienen a un guardiacárcel y a su esposa por una millonaria estafa a compañeros de trabajo
  5. 5. El Gobierno difundió un adelanto del video sobre la "historia completa" del 24 de marzo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT