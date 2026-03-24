Irán nombró al nuevo secretario de Seguridad Nacional que reemplaza a Alí Larijani

Se trata de Mohamad Bagher Zolghadr, un excomandante de la Guardia Revolucionaria. Su nombramiento marca un giro hacia una línea mucho más dura y militarista en la cúpula de seguridad iraní.

Hoy 10:52

Irán anunció este martes el nombramiento como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr en sustitución del Alí Larijani, quien fue asesinado la semana pasada por Israel.

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Mohamad Baqer Zolgadr, con el visto bueno y la aprobación del líder supremo de la Revolución Islámica y mediante decreto del presidente (Masud Pezeshkian) fue designado como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, informó en X el director adjunto de la oficina de comunicaciones presidencial, Mehdi Tabatabaei.

Zolghadr ha desempeñado altos cargos en materia de seguridad, incluyendo el de viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad y puestos dentro de la estructura de mando de las fuerzas armadas iraníes.

El nombramiento de Mohammad Bagher Zolghadr marca un giro hacia una línea mucho más dura y militarista en la cúpula de seguridad iraní.

Su llegada se produce en un momento de extrema fragilidad institucional para el régimen, tras la muerte de Ali Larijani en un ataque aéreo israelí en Teherán el pasado 17 de marzo, y apenas semanas después del fallecimiento del Líder Supremo, Ali Khamenei, en el primer día de ataques a Irán, el 28 de febrero.

Perfil y Trayectoria Militar

Veterano de la Guardia Revolucionaria, Zolghadr es un general de brigada con décadas de trayectoria. Fue una figura central en la inteligencia militar y la planificación estratégica durante la guerra Irán-Irak.

Se lo señala como uno de los fundadores de Ansar-e Hezbollah, un grupo paramilitar ultraconservador utilizado históricamente para reprimir protestas y movimientos reformistas.

Fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad bajo el mandato de Mahmoud Ahmadinejad, donde consolidó su reputación como un ejecutor implacable de la seguridad estatal.

A diferencia de Ali Larijani, que era percibido como un político pragmático capaz de negociar con Occidente, Zolghadr es un militar de carrera que prioriza la defensa ideológica y la confrontación militar.

Larijani, considerado una de las figuras más influyentes del régimen, fue despedido junto al comandante de la Basij, el general Gholam Reza Soleimani, y a decenas de miembros de la Armada en masivo funerales. El régimen iraní prometió vengar sus muertes y este miércoles lanzó una nueva oleada de misiles cerca de Tel Aviv.

Zolghadr ha estado bajo sanciones de la ONU y de potencias occidentales (incluida Australia y la UE) por su papel en la proliferación nuclear y la represión de derechos humanos.

Con Zolghadr al frente del Consejo de Seguridad, el peso de la Guardia Revolucionaria en las decisiones de política exterior y defensa es ahora total. Su gestión probablemente se caracterice por una menor tolerancia a la disidencia interna y una postura mucho más rígida frente a las propuestas de cese al fuego que llegan desde Washington.

En tanto, el Gobierno de Donald Trump aseguró que mantiene un diálogo con las autoridades de Teherán para buscar una salida al conflicto, que se inició con el asesinato del ayatollah iraní Alí Khamenei en un ataque conjunto entre EE.UU. e Israel. Pero Irán rechaza la existencia de ese diálogo.