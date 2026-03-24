Con el santiagueño Froilán Padilla, Los Murciélagos defienden el título en una nueva edición de la Copa Tango

El experimentado jugador santiagueño integra el equipo blanco del seleccionado nacional.

Hoy 12:20

La selección argentina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, iniciará este 24 de marzo la defensa del título en una nueva edición de la Copa Tango, uno de los torneos internacionales más importantes de la disciplina, que contará con la presencia del santiagueño Froilán “Coqui” Padilla.

El certamen, que se disputará hasta el 29 de marzo en el CeNARD de Buenos Aires, reunirá a potencias internacionales y tendrá entrada libre y gratuita para el público.

Presencia santiagueña en el seleccionado

El experimentado jugador de Santiago del Estero forma parte del plantel de Argentina Blanca, uno de los dos equipos que presentará el seleccionado nacional con el objetivo de mantener el nivel competitivo y seguir probando variantes.

El plantel de Argentina Blanca estará integrado por Germán Muleck y Guido Consoni (arqueros), Ángel Deldo (capitán), Junior Fernandes, Mario Ríos, Braian Pereyra, Maximiliano Espinillo, Jesús Merlos, Froilán Padilla y Nahuel Heredia.

Por su parte, Argentina Celeste estará conformado por Ignacio Esqueff, Luciano Londero, Federico Accardi, Marcelo Panizza, Daniel Iturria, Ignacio Oviedo, Evaristo Bazán, Matías Olivera, Franco Alarcón, Erik Vega y Matías Alaniz.

Un torneo de alto nivel internacional

Además de los dos equipos argentinos, participarán Inglaterra y Tailandia, este último subcampeón de la edición 2025.

El debut será este martes 24, cuando Argentina Blanca enfrente a Inglaterra desde las 14:45, mientras que Argentina Celeste jugará ante Tailandia a las 17.

El fixture completo

Fase de grupos

Argentina Blanca vs Inglaterra – 24 de marzo – 14:45

Argentina Celeste vs Tailandia – 24 de marzo – 17:00

Argentina Celeste vs Inglaterra – 25 de marzo – 14:45

Argentina Blanca vs Tailandia – 25 de marzo – 17:00

Inglaterra vs Tailandia – 26 de marzo – 14:45

Argentina Celeste vs Argentina Blanca – 26 de marzo – 17:00

Fase final

Semifinales: 28 de marzo – 09:30 y 11:30

Partido por el tercer puesto: 29 de marzo – 09:30

Final: 29 de marzo – 11:30

Objetivos de la temporada

El torneo será el primer compromiso internacional del año para el equipo dirigido por Darío Lencina, que tiene como grandes metas de la temporada la Copa América 2026, que se jugará en Brasil y otorgará plazas para el Mundial 2027, y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

De esta manera, Froilán Padilla vuelve a representar a Santiago del Estero en la elite del deporte adaptado, siendo una de las piezas importantes de un seleccionado argentino que buscará volver a lo más alto del podio.