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Todo confirmado para Güemes vs. Mitre en el Madre de Ciudades: precios de entradas, cantidad, accesos y ubicaciones

El clásico santiagueño por la Primera Nacional ya se palpita. El Gaucho y el Auri se enfrentarán en el Madre de Ciudades y este domingo comienza la venta de entradas.

Hoy 22:55
Estadio Único Madre de Ciudades

El esperado cruce entre Güemes y Mitre por la fecha 7 de la Primera Nacional ya empieza a vivirse. Este domingo desde las 9 se pondrán a la venta las entradas para un partido que promete un gran marco en el Madre de Ciudades.

En cuanto a la organización, los hinchas de Mitre podrán adquirir sus entradas en su estadio, mientras que los simpatizantes de Güemes deberán hacerlo en la boletería ubicada sobre calle Rivadavia. La distribución también ya está definida: Mitre ocupará la popular Norte y la platea Este, mientras que Güemes se ubicará en la popular Sur y la platea Oeste.

Respecto a los precios, las entradas tendrán un valor de $25.000 las populares y $30.000 las plateas. Además, se informó que habrá un cupo total de 10.000 localidades, divididas en 5.000 populares y 5.000 plateas, lo que anticipa un estadio con gran concurrencia.

Un punto a tener en cuenta es la presencia del hincha neutral, que podrá asistir pero con restricciones: no podrá ingresar con camisetas, bombos ni elementos que identifiquen a Mitre, buscando preservar la seguridad del evento. Todo está listo para vivir un clásico apasionante en Santiago del Estero.

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