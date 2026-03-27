Homicidio de Julio Jiménez: el forense declaró y dio detalles del fatal ataque

El especialista del Cuerpo Médico Forense detalló que la víctima recibió cinco impactos de bala, dos de ellos letales, que afectaron órganos vitales.

Hoy 11:07

En el marco del juicio por el homicidio de Julio Jiménez, declaró un integrante del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, quien brindó precisiones clave sobre las causas de la muerte de la víctima.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su exposición, el profesional afirmó que Jiménez “murió producto de heridas de arma de fuego” y detalló que presentaba cinco impactos de bala, de los cuales dos en el rostro y el abdomen resultaron determinantes.

Según explicó, esas lesiones afectaron órganos vitales como el hígado y el intestino, lo que derivó en el fallecimiento a pesar de haber recibido asistencia médica avanzada.

El ataque y la investigación

El hecho ocurrió el 25 de mayo de 2023, cuando Jiménez fue interceptado en la vía pública, frente a su domicilio. De acuerdo con la investigación, el acusado conocido como “Tila” Valor habría descendido de un vehículo y efectuado al menos cuatro disparos con un arma de fuego.

La víctima recibió impactos en la cabeza, la cadera y el abdomen, y permaneció internada en estado crítico hasta el 29 de mayo, cuando falleció en el Hospital Regional debido a la gravedad de las heridas.

Tras el crimen, se desplegaron intensos operativos policiales, que incluyeron allanamientos y detenciones de integrantes del grupo vinculado a los acusados.

Con el avance de la causa, la investigación se centró en “Tila” Valor y “Pelao”, imputados por homicidio simple (como autor) y participación secundaria, respectivamente.

Ambos recibieron prisión preventiva, medida que fue posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones. En la actualidad, “Tila” Valor permanece alojado en el Centro Único de Detenidos.