Trump afirmó que EE.UU. aún tiene más de 3500 objetivos en Irán y anticipó una rápida ofensiva

El presidente estadounidense aseguró que el conflicto continúa pese a haber hablado de “victoria”, evitó llamarlo guerra por cuestiones legales y sostuvo que las operaciones seguirán hasta un cierre definitivo.

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El presidente Donald Trump afirmó este viernes que las tropas de Estados Unidos aún tienen “otros 3554 objetivos” por atacar en Irán, en el marco del conflicto en curso, y aseguró que esas operaciones “se completarán bastante rápido”.

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Durante un discurso en un foro en Miami, el mandatario estadounidense sostuvo que Irán “ya no es un país poderoso” y aseguró que las acciones militares estadounidenses han tenido un impacto sin precedentes. “Nunca han visto algo así”, afirmó.

Trump también señaló que el conflicto “no ha terminado todavía”, aunque en los últimos días había declarado en varias ocasiones que Estados Unidos ya había logrado la victoria. En ese sentido, matizó su postura y remarcó que las operaciones deben continuar hasta alcanzar un cierre definitivo.

En sus declaraciones, el presidente evitó referirse a la situación como una “guerra” y la describió como un “conflicto militar”, aludiendo a razones legales vinculadas a la necesidad de autorización del Congreso para una declaración formal de guerra.

Además, el mandatario aseguró que Irán permitió recientemente el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz como gesto en medio de negociaciones indirectas. Según Trump, Teherán estaría buscando alcanzar un acuerdo, pese a haber negado inicialmente contactos diplomáticos.

El estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo, ha permanecido prácticamente cerrado durante casi cuatro semanas, lo que ha generado fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales.