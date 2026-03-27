Virginia Gallardo habló sobre los rumores de romance con Roberto García Moritán: qué dijo

Fernanda Iglesias encendió las versiones con un enigmático sobre un posible acercamiento entre ambos, pero la diputada salió al cruce y lo negó de forma contundente.

Hoy 19:48

Un simple gesto en redes sociales puede desatar un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Eso fue lo que pasó en las últimas horas, cuando Fernanda Iglesias lanzó un enigmático en Puro Show (eltrece) y dejó a todos con la boca abierta: ¿hay algo más que likes entre Roberto García Moritán y Virginia Gallardo?

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La periodista no dudó en sembrar la duda. “Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose”, advirtió Iglesias, generando suspenso en el estudio. Sin confirmarlo, pero con la intuición afilada, apuntó directo a García Moritán y Gallardo. El dato que encendió la mecha: una creciente interacción entre ambos en redes sociales.

Según detalló la panelista, el empresario y exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires le comenta todo y le pone like a cada posteo de Gallardo. Para muchos, un simple ida y vuelta virtual. Para otros, la señal de que podría haber un interés que va más allá de lo digital.

TN Show se contactó con la diputada nacional, quien no dejó dudas sobre lo que realmente pasa con el exmarido de Pampita. “No es cierto”, respondió. Un mensaje tan corto como contundente, que no deja lugar a especulaciones.