Detuvieron a “Piki” Santillán por robo en El Zanjón y recuperaron todos los bienes sustraídos

Violentó una vivienda en El Zanjón y se llevó múltiples bienes. En tiempo récord, la Policía lo identificó, lo detuvo y recuperó la totalidad de los elementos sustraídos.

Hoy 21:33

Un rápido y efectivo procedimiento policial permitió esclarecer un hecho de robo ocurrido en Camino Tío Jesús, Puestito de San Antonio, en la localidad de El Zanjón, departamento Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Robó, intentó escapar por los techos y terminó detenido

Según la denuncia radicada por una mujer de 31 años, el delincuente ingresó a su vivienda tras violentar la puerta principal, logrando sustraer diversos bienes, entre ellos:

un Smart TV de 50 pulgadas

parlantes

una tablet

electrodomésticos

herramientas

documentación personal.

Sin embargo, la respuesta policial no tardó.

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 61 de El Zanjón, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 16 Los Flores, desplegó inmediatas tareas investigativas, incluyendo el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Estas tareas permitieron identificar al autor del hecho como un sujeto conocido en el ambiente delictivo como Piki” Santillán, del barrio Campo Contreras Viejo quien cuenta con frondosos antecedentes.

Con los datos obtenidos, los efectivos lograron ubicar y proceder a la detención del acusado, además de recuperar la totalidad de los bienes sustraídos, los cuales fueron restituidos a su propietaria.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que dispuso las medidas de rigor correspondientes.