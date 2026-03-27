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Un empleado municipal murió tras derrapar en moto e impactar contra un poste en la Costanera Nueva

El trágico accidente ocurrió en las primeras horas de este viernes, en la zona sur de la Capital.

Hoy 09:59

Un empleado municipal perdió la vida en las primeras horas de este viernes tras protagonizar un trágico siniestro vial en la Costanera Nueva, en la zona sur de la ciudad Capital.

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De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho se registró durante la madrugada, cuando el motociclista, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y derrapó, impactando violentamente contra un poste de alumbrado público.

Con el correr de los minutos, se confirmó que la víctima era trabajador del ámbito municipal, lo que generó un fuerte impacto entre sus compañeros y en el entorno laboral. Sin embargo, hasta el momento no se dio a conocer su identidad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron las pericias correspondientes para intentar establecer con precisión cómo se produjo el hecho.

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