Fuerte lluvia en Santiago del Estero: bajó la temperatura, pero sigue la alta humedad

La temperatura descendió a 26ºC en una jornada agobiante.

Hoy 21:43

Una intensa lluvia se registró este viernes a la noche en la Capital santiagueña, generando un alivio en la temperatura que descendió hasta los 26 grados.

El cambio en las condiciones climáticas trajo algo de frescura tras jornadas agobiantes, aunque el ambiente continúa pesado debido a la elevada humedad.

Según los datos del SMN, la humedad se mantiene en un 88%, mientras que sopla un viento leve del sector norte.

En este contexto, se prevé que las precipitaciones continúen durante las próximas horas.