La intendente Fuentes recibió a organizadores del encuentro de motociclistas The Distinguished Gentleman´s Ride

Se trata de una nueva edición del evento mundial que se realiza en Capital.

Hoy 21:04

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital, a los organizadores del Encuentro de motociclistas The Distinguished Gentleman´s Ride que se realizará con inscripción gratuita el domingo 17 de mayo en las instalaciones del Fórum.

Se trata de una nueva edición del evento mundial que se realiza en la Capital y que recorrerá distintos puntos de la ciudad con el objetivo de visibilizar que más hombres puedan acceder a información, prevención y acompañamiento de enfermedades como el cáncer de próstata y la salud mental.

Durante la reunión, la jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla y el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.

Mientras que por la organización del evento, estuvieron presentes: Julio Rafael, Alejandro Buenvecino y Mario Yocca.

La convocatoria será en el Fórum a partir de las 10 y tras recorrer varios lugares emblemáticos, finalizará en el shopping Conte, donde se realizará una fiesta con bandas en vivo, sorteos y actividades en el Museo del Ciclomotor.