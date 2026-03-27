River cerró a Tobías Ramírez en una operación relámpago y ya se suma al plantel

Mientras la atención estaba puesta en la Selección Argentina, River Plate se movió en silencio y concretó un refuerzo de peso pensando en el futuro: llegó a un acuerdo total con Argentinos Juniors por Tobías Ramírez, marcador central de apenas 19 años y reciente participante del Mundial Sub-20.

La operación se cerró en 3,5 millones de dólares por el 80% del pase, en una negociación rápida y sin filtraciones que terminó sorprendiendo al mundo River. El joven defensor es considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino y su llegada apunta a reforzar una zona clave con proyección a largo plazo.

Además, Ramírez no perderá tiempo: la próxima semana ya se entrenará bajo las órdenes de Eduardo Coudet, quien suma así una nueva alternativa en la última línea. Su incorporación se da en un contexto particular, ya que el libro de pases del Torneo Apertura ya está cerrado.

Sin embargo, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo logró destrabar la situación tras acordar con la Asociación del Fútbol Argentino una extensión especial del plazo, habilitada por la salida a préstamo de Matías Galarza Fonda al Atlanta United.

De esta manera, River vuelve a golpear el mercado con una incorporación estratégica, sumando juventud y proyección en plena recta final del Apertura.