Influencer santiagueña transmitió en vivo el ataque que sufrió en su casa

La víctima denunció que su ex pareja encabezó una violenta irrupción junto a un grupo de personas; logró visibilizar el hecho a través de una transmisión en TikTok.

Hoy 07:05

La influencer santiagueña Micaela Bacigaluppi denunció haber sido víctima de un violento ataque en su vivienda, el cual logró exponer al iniciar una transmisión en vivo a través de TikTok durante el episodio.

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Según relató la propia víctima, el hecho ocurrió en la madrugada del 1 de marzo, cuando al menos 20 personas ingresaron a su domicilio acompañadas por su ex pareja, quien —de acuerdo a su testimonio— contaría con una orden de restricción vigente.

De acuerdo con su abogada, la Dra. Estefanía Budán, todo comenzó alrededor de las 5 de la mañana, cuando el hombre, identificado como Franco Salto, llegó al lugar junto a una mujer y un grupo numeroso de personas.

Los agresores habrían forzado la puerta de ingreso y accedido a la vivienda, donde Bacigaluppi se encontraba junto a sus cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad. Una vez dentro, se produjo una situación de extrema violencia.

Según la denuncia, los atacantes golpearon a la mujer y a su esposo, provocaron destrozos en el interior del hogar y profirieron amenazas de muerte. El episodio, que generó un fuerte impacto en los menores presentes, fue transmitido en vivo por la víctima, lo que permitió registrar parte de lo ocurrido. El caso es materia de investigación judicial.