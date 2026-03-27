El Gobierno ajustó reglas del corte de biocombustibles para moderar el precio de la nafta

Aunque no se modificó el porcentaje mínimo, se habilitó mayor flexibilidad en la mezcla.

Hoy 08:58

El Gobierno permitirá que las petroleras puedan subir el corte de la nafta y el gasoil con biocombustibles, en un intento por contener los precios al consumidor.

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La medida se adoptó luego de las subas de 20% que acumulan en el mes las naftas y el gasoil, por el traslado en parte del salto en el valor internacional del petróleo, que superó los US$100 en medio de la guerra en Medio Oriente. Ese impacto ya empezó a trasladarse a otros bienes y servicios y le pone presión a la inflación de este mes y de abril.

Con la resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno introduce una modificación clave en cuanto a la calidad de las naftas. Desde ahora, las refinadoras podrán incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en sus combustibles, siempre que cumplan con los parámetros de calidad establecidos.

“La adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro”, justificó la Secretaría de Energía.