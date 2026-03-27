Elevan a juicio causa de sujeto acusado de violar a su prima menor de edad

El tribunal rechazó la apelación de la defensa y ratificó la imputación contra un hombre acusado de abusar de una menor de edad.
La fiscal Jésica Lucas, integrante de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Capital, participó de una audiencia de apelación en la que solicitó confirmar la elevación a juicio y la imputación de un hombre investigado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real.
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Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación se inició en 2023, cuando la víctima —menor de edad— reveló los hechos a su maestra, señalando como autor a un familiar directo, su primo.
Por su parte, la defensa del imputado solicitó el sobreseimiento y se opuso a la elevación de la causa a juicio oral. Sin embargo, el MPF rechazó estos planteos y pidió que se mantenga la resolución dictada oportunamente por la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen.
Finalmente, el tribunal integrado por las vocales Cecilia Vittar y María Gabriela del Huerto Núñez resolvió rechazar el recurso de apelación de la defensa y confirmar tanto la imputación como la elevación de la causa a juicio oral.
De esta manera, el proceso avanzará a la etapa de juicio, donde se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación.