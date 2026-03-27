Elevan a juicio causa de sujeto acusado de violar a su prima menor de edad

El tribunal rechazó la apelación de la defensa y ratificó la imputación contra un hombre acusado de abusar de una menor de edad.

Hoy 09:10

La fiscal Jésica Lucas, integrante de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Capital, participó de una audiencia de apelación en la que solicitó confirmar la elevación a juicio y la imputación de un hombre investigado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real.

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Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación se inició en 2023, cuando la víctima —menor de edad— reveló los hechos a su maestra, señalando como autor a un familiar directo, su primo.

Por su parte, la defensa del imputado solicitó el sobreseimiento y se opuso a la elevación de la causa a juicio oral. Sin embargo, el MPF rechazó estos planteos y pidió que se mantenga la resolución dictada oportunamente por la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen.

Finalmente, el tribunal integrado por las vocales Cecilia Vittar y María Gabriela del Huerto Núñez resolvió rechazar el recurso de apelación de la defensa y confirmar tanto la imputación como la elevación de la causa a juicio oral.

De esta manera, el proceso avanzará a la etapa de juicio, donde se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación.