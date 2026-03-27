El tiempo para este viernes 27 de marzo en Santiago del Estero: chaparrones y tormentas aisladas con una máxima de 30°

El SMN anticipa una jornada probablemente pasada por agua, con lluvias aisladas, chaparrones y tormentas aisladas.

Hoy 00:55

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la ciudad de Santiago del Estero un viernes con cielo cubierto y posibilidad de lluvias aisladas durante la madrugada, chaparrones durante la mañana y la tarde, mientras que para la noche se esperan tormentas aisladas.

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Clima viernes 27 de marzo

Para esta jornada se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 30°C. En tanto, para el sábado la mínima será de unos 21°C y una máxima que llegará a los 33°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado y con probabilidad de chaparrones para la madrugada.