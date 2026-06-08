En vivo: Argentina enfrenta a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni jugará este martes desde las 22 en Auburn, Alabama. La Albiceleste, que viene de vencer 2-0 a Honduras, podrá contar con su capitán Lionel Messi. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
La Selección Argentina afrontará este martes su último amistoso antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, cuando se mida ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.
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